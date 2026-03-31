Последствия российской атаки по Полтаве, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, атакували Полтаву.

Внаслідок влучання пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Мешканців евакуювали, постраждалих передали медикам. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Полтавської ОВА.

Внаслідок російської атаки:

одна людина загинула;

чотирьох травмовано, серед них двоє дітей — дівчинка 2018 року народження та 11-річний хлопчик.

Також зафіксовано влучання в об'єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території — пожежі оперативно ліквідовано, — розповіли у ДСНС.

У цих випадках обійшлося без постраждалих.