Наслідки російської атаки по Полтаві, фото: ДСНС

У Полтаві внаслідок нічної атаки рашистів є загиблий та постраждалі (ФОТО)

31 бер 2026, 09:50
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, атакували Полтаву.

Внаслідок влучання пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Мешканців евакуювали, постраждалих передали медикам. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Полтавської ОВА.

Внаслідок російської атаки:

  • одна людина загинула;
  • чотирьох травмовано, серед них двоє дітей — дівчинка 2018 року народження та 11-річний хлопчик.

Також зафіксовано влучання в об'єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території — пожежі оперативно ліквідовано, — розповіли у ДСНС.

У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Джерело: Ракурс


