Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російської атаки по Полтаві, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, атакували Полтаву.
Внаслідок влучання пошкоджено дев’ятиповерховий житловий будинок — зруйновано перекриття на верхньому поверсі. Мешканців евакуювали, постраждалих передали медикам. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Полтавської ОВА.
Внаслідок російської атаки:
- одна людина загинула;
- чотирьох травмовано, серед них двоє дітей — дівчинка 2018 року народження та 11-річний хлопчик.
Також зафіксовано влучання в об'єкт виробничої інфраструктури та на відкритій території — пожежі оперативно ліквідовано, — розповіли у ДСНС.
У цих випадках обійшлося без постраждалих.