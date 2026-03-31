Ракурс
Последствия российской воздушной атаки в Одессу, фото: Одесская ОВА

Российский дрон попал в многоэтажку в Одессе — возник пожар (ФОТО)

31 мар 2026, 11:12
В Одесі сьогодні, 31 березня, вранці під ворожої атаки ударний БпЛА влучив в балкон квартири на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скління та зруйновано балкони з другого по четвертий поверхи. Виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники, — розповів він.

Також постраждав 50-річний чоловік — у нього різана рана передпліччя. Йому надається уся необхідна медична допомога.

На місці працюють екстрені та комунальні служби.

Наслідки російської повітряної атаки на Одесу, фото: Одеська ОВА

Источник: Ракурс


