Наслідки російської повітряної атаки на Одесу, фото: Одеська ОВА

Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Одесі — виникла пожежа (ФОТО)

31 бер 2026, 11:12
В Одесі сьогодні, 31 березня, вранці під ворожої атаки ударний БпЛА влучив в балкон квартири на третьому поверсі багатоквартирного будинку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок удару пошкоджено фасад, вибито скління та зруйновано балкони з другого по четвертий поверхи. Виникла пожежа. Її оперативно ліквідували рятувальники, — розповів він.

Також постраждав 50-річний чоловік — у нього різана рана передпліччя. Йому надається уся необхідна медична допомога.

На місці працюють екстрені та комунальні служби.

