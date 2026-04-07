Результаты голосования, фото: Ярослав Железняк

Рада поддержала продолжение действия военного сбора на три года после войны

7 апр 2026, 17:04
Верховна Рада сьогодні, 7 квітня, відразу в двох читаннях ухвалила урядовий законопроект № 15110, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни.

За відповідне рішення проголосували 257 народних обранців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Також в законопроектом передбачено, що у Бюджеті буде створений спецфонд спеціально на військові потреби. Саме туди має йти «військовий збір», а не у Загальний фонд Бюджету, — зазначив він.

За словами Железняка, у цьому році від такого збору планується зібрати 163 млрд грн.

Цей закон є одним із зобов’язань української влади перед Міжнародним валютним фондом згідно з Меморандумом між Україною та МВФ про нову програму співпраці від 13 лютого 2026 року.

Источник: Ракурс


