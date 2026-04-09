Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
Дистанционное минирование помогло уничтожить группу российской пехоты на Белгородском направлении (ВИДЕО)
На Бєлгородському напрямку у результаті дистанційного мінування з дронів та точних ударів БпЛА ліквідовано ворожу піхоту, а також уражено мобільну вогневу групу рашистів разом із екіпажем.
Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці Харківського ПКШР РУБпАК «СТРІКС».
Також було додатково знищено три транспортні засоби рашистів.
Противник позбавляється можливостей для маневру, вогневого прикриття та організованого відходу, — вказано в описі відео.
На відео показано процес мінування, моменти спрацювання мін та ударів FPV-дронами.