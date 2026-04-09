Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео

Дистанционное минирование помогло уничтожить группу российской пехоты на Белгородском направлении (ВИДЕО)

9 апр 2026, 22:15
На Бєлгородському напрямку у результаті дистанційного мінування з дронів та точних ударів БпЛА ліквідовано ворожу піхоту, а також уражено мобільну вогневу групу рашистів разом із екіпажем.

Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці Харківського ПКШР РУБпАК «СТРІКС».

Також було додатково знищено три транспортні засоби рашистів.

Противник позбавляється можливостей для маневру, вогневого прикриття та організованого відходу, — вказано в описі відео.

На відео показано процес мінування, моменти спрацювання мін та ударів FPV-дронами.

Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров