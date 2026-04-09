Знищення російських загарбників, скріншот відео

Дистанційне мінування допомогло знищити групу російської піхоти на Бєлгородському напрямку (ВІДЕО)

9 кві 2026, 22:15
На Бєлгородському напрямку у результаті дистанційного мінування з дронів та точних ударів БпЛА ліквідовано ворожу піхоту, а також уражено мобільну вогневу групу рашистів разом із екіпажем.

Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці Харківського ПКШР РУБпАК «СТРІКС».

Також було додатково знищено три транспортні засоби рашистів.

Противник позбавляється можливостей для маневру, вогневого прикриття та організованого відходу, — вказано в описі відео.

На відео показано процес мінування, моменти спрацювання мін та ударів FPV-дронами.

Джерело: Ракурс


