Знищення російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n213144-dystanciyne-minuvannya-dopomoglo-znyschyty-grupu-rosiyskoyi-pihoty-na-bielgorodskomu-napryamku.html

Ракурс

На Бєлгородському напрямку у результаті дистанційного мінування з дронів та точних ударів БпЛА ліквідовано ворожу піхоту, а також уражено мобільну вогневу групу рашистів разом із екіпажем.

Відповідне відео сьогодні, 9 квітня, опубліковане не Фейсбук-сторінці Харківського ПКШР РУБпАК «СТРІКС».

Також було додатково знищено три транспортні засоби рашистів.

Противник позбавляється можливостей для маневру, вогневого прикриття та організованого відходу, — вказано в описі відео.

На відео показано процес мінування, моменти спрацювання мін та ударів FPV-дронами.