Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 308 тис. 670 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130. Про це сьогодні, 10 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 848 танків;
- 24 тис. 375 бойових броньованих машин;
- 39 тис. 734 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 724 одиниці РСЗВ;
- 1 тис. 341 одиницю засобів ППО;
- 435 літаків;
- 350 гелікоптерів;
- 229 тис. 771 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 517 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 88 тис. 515 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 119 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.
Ворог вчора завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 340 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 580 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 56 — із РСЗВ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:
- Олександрівка та Покровське у Дніпропетровській області;
- Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке, Балабине на Запоріжжі;
- Радісне на Херсонщині.
Авіація Сил оборони за минулу добу уразила сім районів зосередження живої сили та техніки противника.