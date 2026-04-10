Рашисты за сутки потеряли более 1,1 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

10 апр 2026, 09:00
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 308 тис. 670 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130. Про це сьогодні, 10 квітня, повідомила прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 848 танків;
  • 24 тис. 375 бойових броньованих машин;
  • 39 тис. 734 одиниці артилерійських систем;
  • 1 тис. 724 одиниці РСЗВ;
  • 1 тис. 341 одиницю засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 350 гелікоптерів;
  • 229 тис. 771 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 517 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 88 тис. 515 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 119 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 163 бойових зіткнення.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару з застосуванням однієї ракети та 70 авіаударів, скинувши 210 керованих авіабомб. Крім того, застосував 10 тис. 340 дронів-камікадзе та здійснив 3 тис. 580 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 56 — із РСЗВ.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах таких населених пунктів:

  • Олександрівка та Покровське у Дніпропетровській області;
  • Воздвижівка, Цвіткове, Вікторівка, Зелена Діброва, Кринівка, Самійлівка, Барвінівка, Широке, Любицьке, Балабине на Запоріжжі;
  • Радісне на Херсонщині.

Авіація Сил оборони за минулу добу уразила сім районів зосередження живої сили та техніки противника.

