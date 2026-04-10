Кадри унікальної операції в Каспійському морі. Скриншот з відео

Українські ССО показали відео унікальної операції в Каспійському морі.

У ніч проти 10 квітня підрозділи Deep-strike уразили дві бурові платформи російської компанії «Лукойл» на шельфі Каспійського моря. Українські дрони влучили у льодостійкі платформи на родовищі «імені Грайфера» (колишнє родовище «Ракушечноє") та на родовищі «імені Корчагіна». Вони знаходяться у північній акваторії моря приблизно за 1 тис. км від лінії фронту в Україні. Про це Сили спеціальних операцій ЗСУ повідомили у Facebook.

Зазначається, що ці платформи країна-агресор РФ використовує в ланцюгу забезпечення паливом власної армії.

Ураження нафтогазової інфраструктури противника суттєво обмежує його можливості забезпечувати паливом війська та наповнювати власний бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України, — наголосило командування.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ поінформував, що у ніч на 10 квітня підрозділи Сил оборони України уразили дві бурові платформи Російської Федерації на шельфі Каспійського моря. Попередньо відомо, що уражені льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-2) на буровій платформі на родовищі імені В. Грайфера та льодостійка стаціонарна платформа (ЛСП-1) на буровій платформі на родовищі імені Юрія Корчагіна.