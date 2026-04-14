Последствия российского удара в Чернигове, фото: ГСЧС

Российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий Чернигова, вспыхнул пожар (ФОТО, ВИДЕО)

14 апр 2026, 18:44
Російські загарбники влучили в одне з підприємства Чернігова.

Внаслідок удару загорілися п’ять гаражів та адмінбудівля на загальній площі близько 200 кв. м. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російського удару у Чернігові, фото: ДСНС

Крім того, раніше сьогодні рашисти завдали ударів по адмінбудівлях у Чернігові. Виникли пожежі, які вже ліквідували. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Источник: Ракурс


