Наслідки російського удару у Чернігові, фото: ДСНС

Російські загарбники влучили в одне з підприємства Чернігова.

Внаслідок удару загорілися п’ять гаражів та адмінбудівля на загальній площі близько 200 кв. м. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у ДСНС.

Крім того, раніше сьогодні рашисти завдали ударів по адмінбудівлях у Чернігові. Виникли пожежі, які вже ліквідували. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.