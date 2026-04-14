Наслідки російського удару у Чернігові, фото: ДСНС

Рашисти вдарили по одному з підприємств Чернігова, спалахнула пожежа (ФОТО, ВІДЕО)

14 кві 2026, 18:44
999

Російські загарбники влучили в одне з підприємства Чернігова.

Внаслідок удару загорілися п’ять гаражів та адмінбудівля на загальній площі близько 200 кв. м. Про це сьогодні, 14 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Рятувальники ліквідували пожежу. На щастя, обійшлося без постраждалих, — розповіли у ДСНС.

Крім того, раніше сьогодні рашисти завдали ударів по адмінбудівлях у Чернігові. Виникли пожежі, які вже ліквідували. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей.

Джерело: Ракурс


