Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: ГСЧС
В Киевской области в результате ночной российской воздушной атаки возникли пожары (ФОТО)https://racurs.ua/n213232-v-kievskoy-oblasti-v-rezultate-nochnoy-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-voznikli-pojary-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 квітня, знову атакували Київщину.
У двох районах виникли пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- на Білоцерківщині виникло загоряння складського приміщення;
- на Обухівщині виникла пожежа в приватному житловому будинку, пошкоджена господарча споруда.
Займання ліквідовані, обійшлося без потерпілих.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі зазначив, що внаслідок роботи ППО в області є збиті цілі.
І це головне, що врятувало життя та зберегло критичну інфраструктуру. На щастя, постраждалих серед людей немає, — зазначив він.
За його словами, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, в Обухівському районі — господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.