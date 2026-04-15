Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: ГСЧС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 квітня, знову атакували Київщину.

У двох районах виникли пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок атаки:

на Білоцерківщині виникло загоряння складського приміщення;

на Обухівщині виникла пожежа в приватному житловому будинку, пошкоджена господарча споруда.

Займання ліквідовані, обійшлося без потерпілих.

Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі зазначив, що внаслідок роботи ППО в області є збиті цілі.

І це головне, що врятувало життя та зберегло критичну інфраструктуру. На щастя, постраждалих серед людей немає, — зазначив він.

За його словами, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, в Обухівському районі — господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.