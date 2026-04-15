Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: ДСНС
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 15 квітня, знову атакували Київщину.
У двох районах виникли пожежі. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок атаки:
- на Білоцерківщині виникло загоряння складського приміщення;
- на Обухівщині виникла пожежа в приватному житловому будинку, пошкоджена господарча споруда.
Займання ліквідовані, обійшлося без потерпілих.
Очільник Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі зазначив, що внаслідок роботи ППО в області є збиті цілі.
І це головне, що врятувало життя та зберегло критичну інфраструктуру. На щастя, постраждалих серед людей немає, — зазначив він.
За його словами, у Білій Церкві пошкоджено виробниче приміщення підприємства, в Обухівському районі — господарчі будівлі двох приватних домоволодінь.