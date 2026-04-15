  Новости
Последствия российского авиаудара по Славянску, фото: Славянская МВА

Рашисты сбросили ФАБ на центр Славянска — разрушен исторический памятник (ФОТО)

15 апр 2026, 11:54
Російські загарбники сьогодні, 15 квітня, о п’ятій годині ранку скинули авіабомбу ФАБ-1500 на центральну частину міста Слов’янська на Донеччині.

Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

В результаті авіауадару:

  • повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста;
  • зруйновано адмінбудівлю, ще одну — пошкоджено";
  • поранено 57-річного чоловіка. Його готують до перевезення у клініку Дніпра;
  • різного ступеню пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.

Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Слов’янська МВА

