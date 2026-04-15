Наслідки російського авіаудару по Слов’янську, фото: Слов’янська МВА
Рашисти скинули ФАБ на центр Слов'янська — зруйнована історична пам'ятка (ФОТО)
Російські загарбники сьогодні, 15 квітня, о п’ятій годині ранку скинули авіабомбу ФАБ-1500 на центральну частину міста Слов’янська на Донеччині.
Про це повідомив очільник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
В результаті авіауадару:
- повністю зруйновано дитячий спортивний заклад, що був історичною памʼяткою міста;
- зруйновано адмінбудівлю, ще одну — пошкоджено";
- поранено 57-річного чоловіка. Його готують до перевезення у клініку Дніпра;
- різного ступеню пошкоджень зазнали щонайменше 39 багатоповерхівок і 15 автомобілів.