Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Измаильский РВА

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 квітня, знову масовано атакували Одещину безпілотниками.

Про це повідомляють прес-служба Одеської ОВА та Ізмаїльської РВА.

Пошкоджень зазнали:

обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури;

адміністративні будівлі, обладнання та контейнери;

щонайменше шість приватних житлових будинків;

на кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками;

Загиблих та постраждалих немає.