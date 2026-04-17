Последствия российской атаки на Одесщину, фото: Измаильский РВА
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 квітня, знову масовано атакували Одещину безпілотниками.
Про це повідомляють прес-служба Одеської ОВА та Ізмаїльської РВА.
Пошкоджень зазнали:
- обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури;
- адміністративні будівлі, обладнання та контейнери;
- щонайменше шість приватних житлових будинків;
- на кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками;
Загиблих та постраждалих немає.