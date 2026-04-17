Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Ізмаїльська РВА

Рашисти вночі атакували портову та житлову інфраструктуру Одещини (ФОТО)

17 кві 2026, 10:09
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 17 квітня, знову масовано атакували Одещину безпілотниками.

Про це повідомляють прес-служба Одеської ОВА та Ізмаїльської РВА.

Пошкоджень зазнали:

  • обʼєкти портової, транспортної та житлової інфраструктури;
  • адміністративні будівлі, обладнання та контейнери;
  • щонайменше шість приватних житлових будинків;
  • на кількох локаціях, у тому числі на території Дунайського біосферного заповідника, спалахнули пожежі, які вже ліквідовані рятувальниками;

Загиблих та постраждалих немає.

Наслідки російської атаки на Одещину, фото: Одеська ОВА

Джерело: Ракурс


