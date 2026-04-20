На Черниговщине 12-летний мальчик был ранен из найденного его товарищем пистолета

Вистрел из травматического пистолета ранил ребенка на Черниговщине

У Ніжині на Чернігівщині 12-річний хлопчик отримав поранення ноги з травматичного пістолета, який кілька днів тому знайшов його 11-річний товариш.

Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівщини.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські.

Зі слів 11-річного хлопчика, три дні тому він знайшов предмет, схожий на пістолет, забрав його додому та заховав. Сьогодні до нього в гості прийшов 12-річний товариш, якому він вирішив показати знахідку. Під час огляду дітьми пістолета пролунав постріл — 12-річний хлопчик отримав поранення ноги, — зазначили у поліції.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

«Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події. Пістолет вилучено та направлено на експертизу. Вирішується правова кваліфікація події», — додали у поліції.