Последствия массированной ночной атаки рашистов в Глухове, фото: ГСЧС Сумщины
Масштабный пожар возник в Глухове в результате российской атаки (ФОТО, ВИДЕО)
На Сумщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла сьогодні, 21 квітня, внаслідок російської масованої нічної атаки по Глухівській громаді.
Вночі під масованою атакою ворога, опинилося і місто Глухів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Сумщини.
Зазнчається, що внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа в житловому секторі: горіли будинки громадян та господарські будівлі.
Існували постійні загрози з неба, тому рятувальники неодноразово призупиняли роботи та слідували в безпечне місце. Попри все, пожежі ліквідовано, — розповіли у ДСНС.
За попередньою інформацією, травмовано дві людини.