  Новини
Наслідки масованої нічної атаки рашистів у Глухові, фото: ДСНС Сумщини

Масштабна пожежа виникла у Глухові внаслідок російської атаки (ФОТО, ВІДЕО)

21 кві 2026, 13:47
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок масованої нічної атаки по Глухівській громаді

Вночі під масованою атакою ворога, опинилося і м. Глухів.

Спалахнула масштабна пожежа в житловому секторі: горіли будинки громадян та господарські будівлі.

Існували постійні загрози з неба, тому рятувальники неодноразово призупиняли роботи та слідували в безпечне місце.

Попри все, пожежі ліквідовано.

Попередньо, травмовано дві людини.

Наслідки масованої нічної атаки рашистів у Глухові, фото: ДСНС Сумщини

Джерело: Ракурс


