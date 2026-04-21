Украина предлагала назвать часть Донбасса в честь Трампа.

Україна пропонувала назвати частину Донбасу на честь президента США Дональда Трампа.

Представники переговорної команди Києва па переговорах з американцями припустили, що частину Донецької області, яка залишається під контролем України, можна було б назвати «Донніленд». Ця назва відсилала б одночасно до слова Донбас та імені Дональда Трампа. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на чотири джерела.

Зазначається, що вперше український переговірник жартома згадав про «Донніленд» і це було зроблено в межах спроби переконати Білий дім більше чинити опір територіальним вимогам Росії, яка хоче отримати всю Донеччину.

Інша пропозиція називала повоєнний договір «моделлю Монако». Ця ідея передбачало, що територію «Донніленду» перетворять на ​​напівавтономну мінідержаву з офшорною економічною зоною. Одне з джерел розповіло, що фраза «модель Монако» фігурувала в проектах договорів, тоді як «Донніленд» згадували лише в обговореннях.

Інший співрозмовник розповів, що представник Києва створив зелено-золотий прапор «Донніленду» та національний гімн, використовуючи ChatGPT. Невідомо, чи бачили їх представники США.

Нагадаємо, 25 березня український президент Володимир Зеленський заявив, що США поставили умову, згідно з якою Україна для отримання гарантій безпеки маж вивести свої війська з Донбасу. Натомість державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що американська сторона ніколи не ставила Києву умов щодо виведення військ з Донецької та Луганської областей. Слова Зеленського він назвав «брехнею».

Джерело: The New York Times