Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара в Сумской области, фото: ГСЧС
Рашисты нанесли массированный удар по селу на Сумщине — погиб человек (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n213377-rashisty-nanesli-massirovannyy-udar-po-selu-na-sumschine-pogib-chelovek-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 квітня, завдали масованого удару по одному із сіл Ямпільської громади на Сумщині.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили прес-служби ДСНС та Сумської ОВА.
Внаслідок російського удару:
- загинув 59-річний чоловік, тіло виявили в одному з будинків;
- зруйновані житлові та інші будівлі;
- виникли масштабні пожежі.
Рятувальники працювали одразу за 3 різними адресами. Через складну безпекову ситуацію роботи періодично призупинялися. Наразі всі пожежі ліквідовані, — розповіли у ДСНС.