Последствия российского удара в Сумской области, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n213377-rashisty-nanesli-massirovannyy-udar-po-selu-na-sumschine-pogib-chelovek-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 квітня, завдали масованого удару по одному із сіл Ямпільської громади на Сумщині.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили прес-служби ДСНС та Сумської ОВА.

Внаслідок російського удару:

загинув 59-річний чоловік, тіло виявили в одному з будинків;

зруйновані житлові та інші будівлі;

виникли масштабні пожежі.