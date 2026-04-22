Наслідки російського удару на Сумщині, фото: ДСНС
Рашисти завдали масованого удару по селу на Сумщині — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 квітня, завдали масованого удару по одному із сіл Ямпільської громади на Сумщині.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили прес-служби ДСНС та Сумської ОВА.
Внаслідок російського удару:
- загинув 59-річний чоловік, тіло виявили в одному з будинків;
- зруйновані житлові та інші будівлі;
- виникли масштабні пожежі.
Рятувальники працювали одразу за 3 різними адресами. Через складну безпекову ситуацію роботи періодично призупинялися. Наразі всі пожежі ліквідовані, — розповіли у ДСНС.