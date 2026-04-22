Ракурс
Наслідки російського удару на Сумщині, фото: ДСНС

Рашисти завдали масованого удару по селу на Сумщині — загинула людина (ФОТО, ВІДЕО)

22 кві 2026, 15:34
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 квітня, завдали масованого удару по одному із сіл Ямпільської громади на Сумщині.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили прес-служби ДСНС та Сумської ОВА.

Внаслідок російського удару:

  • загинув 59-річний чоловік, тіло виявили в одному з будинків;
  • зруйновані житлові та інші будівлі;
  • виникли масштабні пожежі.

Рятувальники працювали одразу за 3 різними адресами. Через складну безпекову ситуацію роботи періодично призупинялися. Наразі всі пожежі ліквідовані, — розповіли у ДСНС.

Джерело: Ракурс


