Наслідки російського удару на Сумщині, фото: ДСНС

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 квітня, завдали масованого удару по одному із сіл Ямпільської громади на Сумщині.

Про це сьогодні, 22 квітня, повідомили прес-служби ДСНС та Сумської ОВА.

Внаслідок російського удару:

загинув 59-річний чоловік, тіло виявили в одному з будинків;

зруйновані житлові та інші будівлі;

виникли масштабні пожежі.