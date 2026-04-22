Давид Арахамія, фото: «Укринформ»

Верховна Рада наразі не розглядає питання зміни очільника Міністерства внутрішніх справ.

Про це сьогодні, 22 квітня, у своєму Telegram-каналі заявив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

За його словами, «окремі народні депутати намагаються політизувати теракт в Голосіївському районі Києва».

Такі намагання є абсолютно безпідставними, — вважає Арахамія. — Керівництво патрульної поліції пішло у відставку, винні постали перед судом, ніхто нікого не вигороджує, речі називаються своїми іменами. Міністерство внутрішніх справ оперативно зреагувало на ситуацію, зробило висновки, запустило необхідні внутрішні процедури.

Станом на зараз питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається, — додав він.

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по людях, після чого увірвався у супермаркет та взяв заручників. Цей теракт забрав життя сімох людей.

Вчора, 21 квітня, Печерський райсуд обрав запобіжні заходи двом патрульним поліцейським, які втекли з місця події, коли терорист відкрив стрілянину. Прокуратура інкримінувала їм службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Вчора у Верховній Раді було зареестровано проект постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами постанови стали народні депутати Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко.