Последствия российской атаки в Днепре, фото: ГСЧС
В Днепре завершили поисково-спасательные работы после российской атаки — количество жертв возросло (ФОТО)
У Дніпрі до трьох зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки — з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло дівчини 2003 року народження.
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Ще десять людей травмовані, з них дві дитини.
Надзвичайники врятували шістьох людей, серед яких дві дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 27 людям.
Пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки завершені. Триває розбір завалів і пошкоджених конструкцій, — зазначили у відомстві.