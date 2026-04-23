Новости
  Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российской атаки в Днепре, фото: ГСЧС

В Днепре завершили поисково-спасательные работы после российской атаки — количество жертв возросло (ФОТО)

23 апр 2026, 14:15
999

У Дніпрі до трьох зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки — з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло дівчини 2003 року народження.

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Ще десять людей травмовані, з них дві дитини.

Надзвичайники врятували шістьох людей, серед яких дві дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 27 людям.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки завершені. Триває розбір завалів і пошкоджених конструкцій, — зазначили у відомстві.

Наслідки російської атаки у Дніпрі, фото: ДСНС

Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости партнеров