Наслідки російської атаки у Дніпрі, фото: ДСНС
У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки — кількість жертв зросла (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n213402-u-dnipri-zavershyly-poshukovo-ryatuvalni-roboty-pislya-rosiyskoyi-ataky-kilkist-jertv-zrosla.htmlРакурс
У Дніпрі до трьох зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки — з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло дівчини 2003 року народження.
Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.
Ще десять людей травмовані, з них дві дитини.
Надзвичайники врятували шістьох людей, серед яких дві дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 27 людям.
Пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки завершені. Триває розбір завалів і пошкоджених конструкцій, — зазначили у відомстві.