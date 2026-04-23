Наслідки російської атаки у Дніпрі, фото: ДСНС

У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи після російської атаки — кількість жертв зросла (ФОТО)

23 кві 2026, 14:15
999

У Дніпрі до трьох зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки — з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло дівчини 2003 року народження.

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Ще десять людей травмовані, з них дві дитини.

Надзвичайники врятували шістьох людей, серед яких дві дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 27 людям.

Пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки завершені. Триває розбір завалів і пошкоджених конструкцій, — зазначили у відомстві.

