Наслідки російської атаки у Дніпрі, фото: ДСНС

У Дніпрі до трьох зросла кількість загиблих внаслідок нічної російської атаки — з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали тіло дівчини 2003 року народження.

Про це сьогодні, 23 квітня, повідомила прес-служба ДСНС.

Ще десять людей травмовані, з них дві дитини.

Надзвичайники врятували шістьох людей, серед яких дві дитини. Психологи ДСНС надали допомогу 27 людям.