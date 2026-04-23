Зеленський розповів про поставки зброї зі США.

Поставки американської зброї для Сил оборони України не припинялися.

Поставки зброї від Сполучених Штатів Америки через програму PURL не зупинилися. Однак Україна досі потребує засобів протиповітряної оборони, щоб захистити населення від атак Російської Федерації. Тривають перемовини з партнерами. Про це президент України Володимир Зеленський 23 квітня заявив під час аудіоспілкування з журналістами.

Щодо програми PURL — це дефіцит. ППО недостатньо, але програма працює. Нещодавно ми підписали крутий пакет з Німеччиною, але там, скажімо так, такі терміни, які стратегічно нас посилюють, а тактично дефіцит треба закривати іншим, шукати інше джерело. І тому Сполучені Штати сьогодні через програму PURL — це допомога, — зазначив він.

Глава держави наголосив, що Україна працюватиме над виробництвом вітчизняної ППО разом з європейськими країнами. Зокрема, Норвегією, Німеччиною, Нідерландами та планує обговорити це зі Швецією.

Інші заяви Зеленського:

Про позику від ЄС на 90 млрд євро. Гроші підуть на вітчизняне виробництво зброї, закупівлю дефіцитного озброєння та соціальну підтримку.

Про атаки по російській енергетиці РФ. Наші відповіді на російські удари по енергетиці дзеркальні. Їхні втрати вимірюються десятками мільярдів, це критичні втрати. Війна в Ірані трохи їм допомогла із заробітком на енергоносіях, але не критично — вони не вирівняють свій дефіцит.

Нагадаємо, 15 квітня країни-союзники під час 34-го засідання у форматі «Рамштайн» оголосили про нові внески до програми PURL. Про нові грошові транші заявили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва та Естонія.