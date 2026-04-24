Российские дроны ударили по жилым кварталам Одессы. Фото: ГВА

Російські окупанти завдали ударів по житлових кварталах Одеси.

Вночі у п’ятницю, 24 квітня, під ударом ворожих безпілотників опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура. Внаслідок влучання у триповерховий житловий будинок зруйновані квартири та зайнялася пожежа. Там постраждало шестеро осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Інші дронові атаки зруйнували два двоповерхові житлові будинки, де вогнеборці врятували одну людину та евакуювали ще 20 осіб. Відомо про сімох постраждалих.

Ще один російський безпілотник влучив у двоповерховий будинок. Там загинули двоє осіб, а одна людина постраждала.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу. На місцях влучань працюють понад 140 рятувальників.

В Одесі внаслідок нічної атаки загинуло подружжя — обом було по 75 років. У міській військовій адміністрації поінформували про 15 постраждалих, восьмеро з них перебувають у лікарнях. На місцях ударів з ночі працюють комунальні служби.

Нагадаємо, російські війська 23 квітня атакували залізничну інфраструктуру Кривого Рогу. Перед атакою було оголошено підвищену небезпеку і люди пройшли в укриття. Однак внаслідок удару в будівлі вибуховою хвилею пошкоджено кілька вікон і дверей.