Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российской военной техники, скриншот видео

Пограничники уничтожили антенны и дроны-«ждуны» рашистов на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)

24 апр 2026, 17:56
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «DESTRUCTION TEAM» знищили антени зв’язку противника, дрони-«ждуни», а також вдарили по ворожих укриттях.

Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Завдяки злагодженим і професійним діям прикордонників, цього разу противник залишився без антен зв’язку та можливості управління БпЛА. Крім цього, прикордонники виявили та завчасно знищили ворожі FPV-дрони типу «ждун», а також уразили укриття противника, — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров