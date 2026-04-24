Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Пограничники уничтожили антенны и дроны-«ждуны» рашистов на Северо-Слобожанском направлении (ВИДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «DESTRUCTION TEAM» знищили антени зв’язку противника, дрони-«ждуни», а також вдарили по ворожих укриттях.
Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Завдяки злагодженим і професійним діям прикордонників, цього разу противник залишився без антен зв’язку та можливості управління БпЛА. Крім цього, прикордонники виявили та завчасно знищили ворожі FPV-дрони типу «ждун», а також уразили укриття противника, — вказано в описі відео.