Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Прикордонники знищили антени та дрони-«ждуни» рашистів на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)
На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «DESTRUCTION TEAM» знищили антени зв’язку противника, дрони-«ждуни», а також вдарили по ворожих укриттях.
Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Завдяки злагодженим і професійним діям прикордонників, цього разу противник залишився без антен зв’язку та можливості управління БпЛА. Крім цього, прикордонники виявили та завчасно знищили ворожі FPV-дрони типу «ждун», а також уразили укриття противника, — вказано в описі відео.