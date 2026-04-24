Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Прикордонники знищили антени та дрони-«ждуни» рашистів на Північно-Слобожанському напрямку (ВІДЕО)

24 кві 2026, 17:56
999

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники підрозділу «DESTRUCTION TEAM» знищили антени зв’язку противника, дрони-«ждуни», а також вдарили по ворожих укриттях.

Відповідне відео сьогодні, 24 квітня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Завдяки злагодженим і професійним діям прикордонників, цього разу противник залишився без антен зв’язку та можливості управління БпЛА. Крім цього, прикордонники виявили та завчасно знищили ворожі FPV-дрони типу «ждун», а також уразили укриття противника, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


