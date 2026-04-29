Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение вражеских дронов, скриншот видео
Поражение БпЛА врага подразделениями СБС показал Генштаб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n213514-porajenie-bpla-vraga-podrazdeleniyami-sbs-pokazal-genshtab-video.htmlРакурс
Генштаб ЗСУ сьогодні, 29 квітня, опублікував відео, яке показує випадки ураження російських дронів підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ.
На відео показано завдання ударів по таких ворожих безпілотниках:
- багатозадачного БпЛА «Гербера»;
- БпЛА типу «Ланцет»;
- розвідувального БпЛА «Орлан-10»;
- розвідувального БпЛА Suprecam;
- розвідувального БпЛА «Князь Віщий Олег»;
- розвідувального БпЛА Zala;
- дрона-камікадзе «Shahed-136»;
- ударного БпЛА-камікадзе «Молнія».