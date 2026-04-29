Уничтожение вражеских дронов, скриншот видео

Поражение БпЛА врага подразделениями СБС показал Генштаб (ВИДЕО)

29 апр 2026, 14:36
Генштаб ЗСУ сьогодні, 29 квітня, опублікував відео, яке показує випадки ураження російських дронів підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ.

На відео показано завдання ударів по таких ворожих безпілотниках:

  • багатозадачного БпЛА «Гербера»;
  • БпЛА типу «Ланцет»;
  • розвідувального БпЛА «Орлан-10»;
  • розвідувального БпЛА Suprecam;
  • розвідувального БпЛА «Князь Віщий Олег»;
  • розвідувального БпЛА Zala;
  • дрона-камікадзе «Shahed-136»;
  • ударного БпЛА-камікадзе «Молнія».

Источник: Ракурс


