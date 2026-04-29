Знищення ворожих дронів, скріншот відео
Ураження БпЛА ворога підрозділами СБС показав Генштаб (ВІДЕО)
Генштаб ЗСУ сьогодні, 29 квітня, опублікував відео, яке показує випадки ураження російських дронів підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ.
На відео показано завдання ударів по таких ворожих безпілотниках:
- багатозадачного БпЛА «Гербера»;
- БпЛА типу «Ланцет»;
- розвідувального БпЛА «Орлан-10»;
- розвідувального БпЛА Suprecam;
- розвідувального БпЛА «Князь Віщий Олег»;
- розвідувального БпЛА Zala;
- дрона-камікадзе «Shahed-136»;
- ударного БпЛА-камікадзе «Молнія».