Новини
  Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення ворожих дронів, скріншот відео

Ураження БпЛА ворога підрозділами СБС показав Генштаб (ВІДЕО)

29 кві 2026, 14:36
Генштаб ЗСУ сьогодні, 29 квітня, опублікував відео, яке показує випадки ураження російських дронів підрозділами Сил безпілотних систем ЗСУ.

На відео показано завдання ударів по таких ворожих безпілотниках:

  • багатозадачного БпЛА «Гербера»;
  • БпЛА типу «Ланцет»;
  • розвідувального БпЛА «Орлан-10»;
  • розвідувального БпЛА Suprecam;
  • розвідувального БпЛА «Князь Віщий Олег»;
  • розвідувального БпЛА Zala;
  • дрона-камікадзе «Shahed-136»;
  • ударного БпЛА-камікадзе «Молнія».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини партнерів