Поражён ряд важных враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Сили оборони України вчора, 3 травня, та в ніч на сьогодні, 4 травня, завдали уражень по низці об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

склад БпЛА у тимчасово окупованих Донецьку та Кам’янці Запорізької області;

пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині;

склад боєприпасів у Софіївці (ТОТ Запорізької області);

склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська (ТОТ Луганщини);

польовий артилерійський склад у районі Новоселівки (ТОТ Луганщини).

Крім того, за результатами уточнення результатів попередніх заходів 3 травня 2026 року підтверджено ураження: