Поражён ряд важных враждебных целей, фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны поразили склады БПЛА, боеприпасов и ПВО врага — Генштаб

4 мая 2026, 21:23
Сили оборони України вчора, 3 травня, та в ніч на сьогодні, 4 травня, завдали уражень по низці об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема уражено:

  • склад БпЛА у тимчасово окупованих Донецьку та Кам’янці Запорізької області;
  • пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині;
  • склад боєприпасів у Софіївці (ТОТ Запорізької області);
  • склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська (ТОТ Луганщини);
  • польовий артилерійський склад у районі Новоселівки (ТОТ Луганщини).

Крім того, за результатами уточнення результатів попередніх заходів 3 травня 2026 року підтверджено ураження:

  • зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С1» у районі Нового Світу (ТОТ Донецької області);
  • радіолокаційної станції П-18 «Терек» у Софіївці (ТОТ Запорізької області).

