Уражено низку важливих ворожих цілей
Сили оборони України вчора, 3 травня, та в ніч на сьогодні, 4 травня, завдали уражень по низці об'єктів російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема уражено:
- склад БпЛА у тимчасово окупованих Донецьку та Кам’янці Запорізької області;
- пункт управління БпЛА ворога у районі Новогродівки на Донеччині;
- склад боєприпасів у Софіївці (ТОТ Запорізької області);
- склад пально-мастильних матеріалів та склад матеріально-технічних засобів у районі Довжанська (ТОТ Луганщини);
- польовий артилерійський склад у районі Новоселівки (ТОТ Луганщини).
Крім того, за результатами уточнення результатів попередніх заходів 3 травня 2026 року підтверджено ураження:
- зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцирь-С1» у районі Нового Світу (ТОТ Донецької області);
- радіолокаційної станції П-18 «Терек» у Софіївці (ТОТ Запорізької області).