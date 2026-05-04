Последствия российской атаки в Запорожье, фото: Запорожская ОВА

Российские беспилотники атаковали АЗС в Запорожье — есть пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

4 мая 2026, 22:44
Російські загарбники сьогодні, 4 травня, ввечері атакували АЗС в обласному центрі Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Внаслідок атаки:

  • постраждала операторка, їй надається необхідна допомога;
  • постраждав чоловік, йому надають допомогу;
  • пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку.

Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА

