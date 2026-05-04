Последствия российской атаки в Запорожье, фото: Запорожская ОВА
Російські загарбники сьогодні, 4 травня, ввечері атакували АЗС в обласному центрі Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки:
- постраждала операторка, їй надається необхідна допомога;
- постраждав чоловік, йому надають допомогу;
- пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку.