Наслідки російської атаки на Запоріжжя, фото: Запорізька ОВА
Російські безпілотники атакували АЗС у Запоріжжі — є постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)
Російські загарбники сьогодні, 4 травня, ввечері атакували АЗС в обласному центрі Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок атаки:
- постраждала операторка, їй надається необхідна допомога;
- постраждав чоловік, йому надають допомогу;
- пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку.