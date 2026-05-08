Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили целый ряд важных целей, фото: Генштаб

Поражены НПЗ «Ярославльский», нефтебаза, склады и объекты ПВО рашистов — Генштаб

8 мая 2026, 19:39
999

Сили оборони України вчора, 7 травня, та в ніч на сьогодні. 8 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема:

  • уражено нафтопереробний завод «Ярославльський» у Ярославській області РФ. На території зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштаб зазначають, що цей НПЗ — стратегічно важливе підприємство та один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є критично важливою для логістики російської армії;
  • атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону (РФ) з подальшою пожежею;
  • уражено нафтобазу «Луганська» у Луганську;
  • уражено склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області;
  • уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на ТОТ Луганської області;
  • уражено вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області;
  • уражено ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію «Каста-2Е» у районі Мисового в окупованому Криму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров