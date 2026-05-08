Поражены НПЗ «Ярославльский», нефтебаза, склады и объекты ПВО рашистов — Генштаб
Сили оборони України вчора, 7 травня, та в ніч на сьогодні. 8 травня, завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема:
- уражено нафтопереробний завод «Ярославльський» у Ярославській області РФ. На території зафіксовано пожежу. Ступінь завданих збитків уточнюється. У Генштаб зазначають, що цей НПЗ — стратегічно важливе підприємство та один із ключових об'єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки — близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизельне та реактивне пальне і є критично важливою для логістики російської армії;
- атаковано склад зберігання БпЛА у Ростові-на-Дону (РФ) з подальшою пожежею;
- уражено нафтобазу «Луганська» у Луганську;
- уражено склади пально-мастильних матеріалів противника у районах Петропавлівки та Новомикільського на ТОТ Луганської області;
- уражено ремонтний підрозділ противника у Ровеньках на ТОТ Луганської області;
- уражено вузли зв’язку у районах Зеленополя, Новомихайлівки та Кінських Роздорів Запорізької області;
- уражено ворожий зенітний ракетний комплекс «Тор-М2» у районі Михайлівки Запорізької області та радіолокаційну станцію «Каста-2Е» у районі Мисового в окупованому Криму.