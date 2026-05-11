Рашисты за сутки потеряли 920 человек, инфографика: Генштаб ВСУ
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 342 тис. 30 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 924 танки;
- 24 тис. 551 бойову броньовану машину;
- 41 тис. 863 одиниці артилерійських систем;
- 1 тис. 783 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 373 одиниці засобів ППО;
- 435 літаків;
- 352 гелікоптери;
- 1 тис. 371 наземний робототехнічний комплекс;
- 284 тис. 254 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 585 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 95 тис. 710 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 178 одиниць спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.
Ворог вчора застосував 8 тис. 37 дронів-камікадзе та здійснив 6 тис. 380 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 25 — із РСЗВ.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один пункт управління та чотири ворожі артилерійські системи.