Рашисти за добу втратили 920 осіб, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 342 тис. 30 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 920 осіб. Про це сьогодні, 11 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 924 танки;

24 тис. 551 бойову броньовану машину;

41 тис. 863 одиниці артилерійських систем;

1 тис. 783 одиниць РСЗВ;

1 тис. 373 одиниці засобів ППО;

435 літаків;

352 гелікоптери;

1 тис. 371 наземний робототехнічний комплекс;

284 тис. 254 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 585 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

95 тис. 710 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 178 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень.

Ворог вчора застосував 8 тис. 37 дронів-камікадзе та здійснив 6 тис. 380 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 25 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили один пункт управління та чотири ворожі артилерійські системи.