Рашисты за сутки атаковали Харьков и семь населенных пунктов области — пятеро пострадавших (ФОТО)
Російські загарбники протягом минулої доби завдали ударів по Харкову та семи населених пунктах Харківської області.
Про це сьогодні, 11 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
В результаті постраждали п’ятеро людей:
- у селі Золочів постраждала 29-річна жінка;
- у селі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік;
- у селі Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік;
- на трасі біля села Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік;
- у селі Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка.
Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади.
Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова. По Харківщині рашисти активно застосовували різні види озброєння:
- шість БпЛА типу «Молнія»;
- сім FPV-дронів;
- сім БпЛА, тип яких наразі встановлюється.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові — пошкоджено приватний будинок;
- у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (у місиі Богодухів), чотири приватні будинки, чотири магазини, чотири автомобілі, господарчі споруди, електромережі (у селі Золочів);
- в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, склад, автомобіль (у селі Довгеньке);
- у Харківському районі пошкоджено автомобіль, аптеку (у селі Слатине);
- у Чугуївському районі пошкоджено мопед (у селі Юрченкове).
Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських військовий, на Куп’янському напрямку захисники України зупинили три ворожі атаки.