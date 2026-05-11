Последствия российских обстрелов, фото: Харьковская ОВА

https://racurs.ua/n213726-rashisty-za-sutki-atakovali-harkov-i-sem-naselennyh-punktov-oblasti-pyatero-postradavshih-foto.html

Ракурс

Російські загарбники протягом минулої доби завдали ударів по Харкову та семи населених пунктах Харківської області.

Про це сьогодні, 11 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 7 населених пунктів Харківської області.

В результаті постраждали п’ятеро людей:

у селі Золочів постраждала 29-річна жінка;

у селі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік;

у селі Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік;

на трасі біля села Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік;

у селі Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова. По Харківщині рашисти активно застосовували різні види озброєння:

шість БпЛА типу «Молнія»;

сім FPV-дронів;

сім БпЛА, тип яких наразі встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові — пошкоджено приватний будинок;

у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (у місиі Богодухів), чотири приватні будинки, чотири магазини, чотири автомобілі, господарчі споруди, електромережі (у селі Золочів);

в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, склад, автомобіль (у селі Довгеньке);

у Харківському районі пошкоджено автомобіль, аптеку (у селі Слатине);

у Чугуївському районі пошкоджено мопед (у селі Юрченкове).

Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських військовий, на Куп’янському напрямку захисники України зупинили три ворожі атаки.