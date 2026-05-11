Наслідки російських обстрілів, фото: Харківська ОВА

Рашисти за добу атакували Харків та сім населених пунктів області — п’ятеро постраждалих (ФОТО)

11 тра 2026, 09:55
Російські загарбники протягом минулої доби завдали ударів по Харкову та семи населених пунктах Харківської області.

Про це сьогодні, 11 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

В результаті постраждали п’ятеро людей:

  • у селі Золочів постраждала 29-річна жінка;
  • у селі Ківшарівка Куп’янської громади постраждав 67-річний чоловік;
  • у селі Слатине Дергачівської громади зазнав поранень 74-річний чоловік;
  • на трасі біля села Юрченкове Вовчанської громади постраждав 22-річний чоловік;
  • у селі Хатнє Великобурлуцької громади зазнала поранень 53-річна жінка.

Також медики надали допомогу 66-річному чоловіку, який 7 травня постраждав у с. Яремівка Ізюмської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський район Харкова. По Харківщині рашисти активно застосовували різні види озброєння:

  • шість БпЛА типу «Молнія»;
  • сім FPV-дронів;
  • сім БпЛА, тип яких наразі встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові — пошкоджено приватний будинок;
  • у Богодухівському районі пошкоджено автомобіль (у місиі Богодухів), чотири приватні будинки, чотири магазини, чотири автомобілі, господарчі споруди, електромережі (у селі Золочів);
  • в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, склад, автомобіль (у селі Довгеньке);
  • у Харківському районі пошкоджено автомобіль, аптеку (у селі Слатине);
  • у Чугуївському районі пошкоджено мопед (у селі Юрченкове).

Упродовж минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції українських військовий, на Куп’янському напрямку захисники України зупинили три ворожі атаки.

