Подросток получил ранение по причине детонации страсти от гранаты на Черниговщине, фото: Нацполиция

У місті Бобровиця на Чернігівщині 14-річний підліток отримав поранення внаслідок детонації запалу від гранати.

Про це сьогодні, 11 травня, повідомила прес-служба поліції Чернігівщини.

Зазначається, що вночі 10 травня до поліції надійшло повідомлення про те, що підліток отримав поранення внаслідок вибуху невідомого предмета. Правоохоронці встановили, що:

неповнолітній знайшов предмет, схожий на запал від гранати, який у 2022 році його батько привіз додому із зони бойових дій;

хлопчик вирішив розібрати знайдений предмет, внаслідок чого стався вибух — він отримав поранення руки та обох ніг.

Потерпілого доставили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Життю хлопчика загрози немає.

При проведенні огляду місця події поліцейські виявили та вилучили уламки та чеку запалу, предмет, що схожий на гранату Ф-1, запал УЗРГМ, обріз мисливської рушниці, шість десятків набоїв різного калібру та револьвер. Вилучене направлено на проведення експертних досліджень, — розповіли у поліції.

Розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами). Досудове розслідування триває.