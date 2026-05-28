Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты снова атаковали энергоинфраструктуру Украины

123 тыс. абонентов Черниговщины обесточены из-за российской атаки — облэнерго

28 мая 2026, 20:23
999

На Чернігівщині через російську атаку на енергооб'єкт у сусідній області знеструмлені 123 тис. абонентів.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба Чернігівобленерго.

Після ворожої атаки на енергооб'єкт у сусідній області знеструмлено 123 тисячі абонентів Новгород-Сіверського, Корюківського і Чернігівського районів, — розповіли у компанії. —  Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Варто додати, що сьогодні вранці на Чернігівщині через несприятливі погодні умови напередодні без світла були близько 30 тис. споживачів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров