123 тыс. абонентов Черниговщины обесточены из-за российской атаки — облэнерго
На Чернігівщині через російську атаку на енергооб'єкт у сусідній області знеструмлені 123 тис. абонентів.
Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба Чернігівобленерго.
Після ворожої атаки на енергооб'єкт у сусідній області знеструмлено 123 тисячі абонентів Новгород-Сіверського, Корюківського і Чернігівського районів, — розповіли у компанії. — Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Варто додати, що сьогодні вранці на Чернігівщині через несприятливі погодні умови напередодні без світла були близько 30 тис. споживачів.