Ракурс
Рашисти знову атакували енергоінфраструктуру України

123 тис. абонентів Чернігівщини знеструмлено через російську атаку — обленерго

28 тра 2026, 20:23
На Чернігівщині через російську атаку на енергооб'єкт у сусідній області знеструмлені 123 тис. абонентів.

Про це сьогодні, 28 травня, повідомила прес-служба Чернігівобленерго.

Після ворожої атаки на енергооб'єкт у сусідній області знеструмлено 123 тисячі абонентів Новгород-Сіверського, Корюківського і Чернігівського районів, — розповіли у компанії. —  Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Варто додати, що сьогодні вранці на Чернігівщині через несприятливі погодні умови напередодні без світла були близько 30 тис. споживачів.

Джерело: Ракурс


