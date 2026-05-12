В Одессе девочка провалилась в четырехметровую яму под тротуарной плиткой (ФОТО)

12 мая 2026, 18:20
В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку й опинилася у глибокій ямі близько 4 м завглибшки.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу. Проте самотужки дістати дівчинку було надто ризиковано: існувала загроза повторного обвалу, який міг просто засипати дитину, , — розповіли у відомстві. — Люди вчинили мудро — залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, щоб вона не панікувала.

Зазначається, що рятувальники прибули оперативно і вже за п’ять хвилин після початку операції дитину підняли на поверхню. Весь цей час на зв’язку з донькою був батько.

Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.

Дякуємо свідкам за витримку та вчасний виклик «101», — додали у ДСНС.

Дівчинка провалилася під тротуарну плитку в Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


