Дівчинка провалилася під тротуарну плитку в Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n213770-v-odesi-divchynka-provalylasya-u-chotyrymetrovu-yamu-pid-trotuarnou-plytkou-foto-video.html

Ракурс

В Одесі 10-річна дівчинка під час прогулянки провалилася під тротуарну плитку й опинилася у глибокій ямі близько 4 м завглибшки.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Небайдужі перехожі одразу кинулися на допомогу. Проте самотужки дістати дівчинку було надто ризиковано: існувала загроза повторного обвалу, який міг просто засипати дитину, , — розповіли у відомстві. — Люди вчинили мудро — залишалися на безпечній відстані та постійно спілкувалися з дівчинкою, щоб вона не панікувала.

Зазначається, що рятувальники прибули оперативно і вже за п’ять хвилин після початку операції дитину підняли на поверхню. Весь цей час на зв’язку з донькою був батько.

Дівчинку оглянули медики, її життю нічого не загрожує.