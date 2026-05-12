Последствия атаки российского FPV-дрона в Краматорском районе, фото: ГСЧС

Российский FPV-дрон атаковал критическую инфраструктуру Донетчины — загорелся трансформатор (ФОТО, ВИДЕО)

12 мая 2026, 20:00
На Донеччині посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури в Краматорському районі.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Виникло займання трансформатора та розлитого мастила, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів.

Попри небезпеку вогнеборці оперативно ліквідували займання, — додали у ДСНС.

Наслідки атаки російського FPV-дрона у Краматорському районі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


