Последствия атаки российского FPV-дрона в Краматорском районе, фото: ГСЧС
На Донеччині посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури в Краматорському районі.
Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Виникло займання трансформатора та розлитого мастила, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів.
Попри небезпеку вогнеборці оперативно ліквідували займання, — додали у ДСНС.