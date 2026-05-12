Наслідки атаки російського FPV-дрона у Краматорському районі, фото: ДСНС
Російський FPV-дрон атакував критичну інфраструктуру Донеччини — загорівся трансформатор (ФОТО, ВІДЕО)
На Донеччині посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури в Краматорському районі.
Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС.
Виникло займання трансформатора та розлитого мастила, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів.
Попри небезпеку вогнеборці оперативно ліквідували займання, — додали у ДСНС.