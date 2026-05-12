Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки атаки російського FPV-дрона у Краматорському районі, фото: ДСНС

Російський FPV-дрон атакував критичну інфраструктуру Донеччини — загорівся трансформатор (ФОТО, ВІДЕО)

12 тра 2026, 20:00
999

На Донеччині посеред дня російський FPV-дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури в Краматорському районі.

Про це сьогодні, 12 травня, повідомила прес-служба ДСНС.

Виникло займання трансформатора та розлитого мастила, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що роботу рятувальників ускладнювали постійні загрози повторних ударів.

Попри небезпеку вогнеборці оперативно ліквідували займання, — додали у ДСНС.

Наслідки атаки російського FPV-дрона у Краматорському районі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів