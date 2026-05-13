Российские захватчики за сутки потеряли 1 тыс. 130 человек, инфографика: Генштаб

13 мая 2026, 08:26
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 344 тис. 180 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 11 тис. 928 танків;
  • 24 тис. 554 бойові броньовані машини;
  • 41 тис. 985 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 786 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 376 одиниць засобів ППО;
  • 435 літаків;
  • 352 гелікоптери;
  • 1 тис. 375 наземних робототехнічних комплексів;
  • 287 тис. 359 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 4 тис. 585 крилатих ракет;
  • 33 кораблі/катери;
  • два підводні човни;
  • 96 тис. 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 4 тис. 181 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Ворон вчора завдав 111 авіаударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 923 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 353 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 148 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.

