Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 130 осіб, інфографіка: Генштаб

Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 344 тис. 180 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

11 тис. 928 танків;

24 тис. 554 бойові броньовані машини;

41 тис. 985 одиниць артилерійських систем;

1 тис. 786 одиниць РСЗВ;

1 тис. 376 одиниць засобів ППО;

435 літаків;

352 гелікоптери;

1 тис. 375 наземних робототехнічних комплексів;

287 тис. 359 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

4 тис. 585 крилатих ракет;

33 кораблі/катери;

два підводні човни;

96 тис. 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 181 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.

Ворон вчора завдав 111 авіаударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 923 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 353 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 148 — із РСЗВ.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.