Російські загарбники за добу втратили 1 тис. 130 осіб — Генштаб (ІНФОГРАФІКА)
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 344 тис. 180 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 130 осіб. Про це сьогодні, 13 травня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 11 тис. 928 танків;
- 24 тис. 554 бойові броньовані машини;
- 41 тис. 985 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 786 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 376 одиниць засобів ППО;
- 435 літаків;
- 352 гелікоптери;
- 1 тис. 375 наземних робототехнічних комплексів;
- 287 тис. 359 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 4 тис. 585 крилатих ракет;
- 33 кораблі/катери;
- два підводні човни;
- 96 тис. 142 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 4 тис. 181 одиницю спеціальної техніки.
Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень.
Ворон вчора завдав 111 авіаударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8 тис. 923 дрони-камікадзе та здійснив 3 тис. 353 обстріли населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 148 — із РСЗВ.
Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 16 районів зосередження живої сили та артилерійську систему противника.
